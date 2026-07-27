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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kadını eski sevgilisi katletti

        Genç kadını eski sevgilisi katletti

        Antalya'da, eski sevgilisi 21 yaşındaki Azize Tekin'in evine giden 29 yaşındaki Berat Bozçalı, kadının erkek arkadaşı J.Y.'yi darp ettikten sonra Tekin'e 2 el ateş ederek öldürdü. Bozçalı, ardından aynı silahla yaşamına son verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 08:01 Güncelleme:
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        Genç kadını eski sevgilisi katletti

        Antalya'da olay, gece saatlerinde, Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi’ndeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında oturan Azize Tekin (21), erkek arkadaşı J.Y. ile evine geldi.

        ESKİ SEVGİLİ EVE GELDİ

        DHA'daki habere ve iddiaya göre, bu sırada eski erkek arkadaşı Berat Bozçalı (29), cep telefonuyla Tekin’i aramaya başladı. Aramalarına cevap alamayan Bozçalı, yüzüne maske takarak, saat 01.00 sıralarında, Tekin’in evine geldi.

        GENÇ KADINA ATEŞ AÇTI

        Bozçalı, ‘Polis’ diye bağırıp, kapıya vurmaya başladı. Bozçalı, kapıyı açan J.Y.’yi darp etti. Azize Tekin panik yaşarken, Bozçalı J.Y.’ye evden gitmesini söyleyip kapıyı kapattı. Tartışan ikiliden Bozçalı, yanında getirdiği tabancayla önce Tekin’in omzuna ve başına, ardından aynı silahla kendi başına ateş etti.

        KAPI KIRILARAK İÇERİ GİRİLDİ

        Evden çıkan J.Y. ve komşuların, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ses gelmeyince itfaiye ekibinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis, Tekin ve Bozçalı'nın cansız bedenleriyle karşılaştı.

        Üzerinden kimlik çıkmayan Berat Bozçalı’nın kimliği, parmak iziyle tespit edildi. İncelemelerin ardından Bozçalı ve Tekin’in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna konuldu. J.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        "ÜÇÜNCÜ MERMİYİ KENDİNE SIKTI"

        Azize Tekin'in yan apartman komşusu olan Selim S., “Dün (önceki) gece saat 01.30 civarı bizim yan binadan kavga sesi geldi. Tartışmanın ardından çocuğun biri dışarı çıktı, 2 kişi içeride kaldı; 1 bayan, 1 erkek. Erkek kıza 2 kez ateş etti. Üçüncü mermiyi de kendine sıktı.

        Çıkan arkadaş da kaçıp emniyete gidiyor. Ondan sonra polis ekipleri, herkes geldi buraya. Savcının kararıyla içeri girilmesi için beklediler. İçeri giremiyorlardı, kapı kilitliydi, kimseden ses yoktu. Kapıyı çaldılar, binadaki dairedekiler kapıları açmadı. Tanımıyorduk kendisini ama daha önce tekrar polis ekipleri bunlar için gelmişti buraya, ayın 19'unda" dedi.

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