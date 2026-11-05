Aksaray'da kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi.

MİDİBÜS KONTROLDEN ÇIKTI

Brezilya, Costra Rica ve Tayvanlı turistleri, Avanos'tan Sultanhanı ilçesine taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp devrildi.

2'Sİ AĞIR 16 YARALI VAR

DHA'daki habere göre kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

TEDAVİYE ALINDILAR

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.