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        Haberler Gündem 3. Sayfa Turist midibüsü devrildi! Ağır yaralılar var

        Turist midibüsü devrildi! Ağır yaralılar var

        Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs, devrildi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır, 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 09:13 Güncelleme:
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        Aksaray'da kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi.

        MİDİBÜS KONTROLDEN ÇIKTI

        Brezilya, Costra Rica ve Tayvanlı turistleri, Avanos'tan Sultanhanı ilçesine taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp devrildi.

        2'Sİ AĞIR 16 YARALI VAR

        DHA'daki habere göre kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        TEDAVİYE ALINDILAR

        Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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