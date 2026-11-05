Turist midibüsü devrildi! Ağır yaralılar var
Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs, devrildi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır, 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı
Giriş: 05 Kasım 2026 - 09:13 Güncelleme:
Aksaray'da kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi.
MİDİBÜS KONTROLDEN ÇIKTI
Brezilya, Costra Rica ve Tayvanlı turistleri, Avanos'tan Sultanhanı ilçesine taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp devrildi.
2'Sİ AĞIR 16 YARALI VAR
DHA'daki habere göre kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
TEDAVİYE ALINDILAR
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
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