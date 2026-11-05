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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şüpheli ölüm kısa sürede çözüldü

        Şüpheli ölüm kısa sürede çözüldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, M.S. isimli kişinin ölümü üzerine başlatılan çalışmada, M.S.'nin kendisini kesici aletle yaraladıktan sonra yüksek düşerek öldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 08:29 Güncelleme:
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        Şüpheli ölüm kısa sürede çözüldü

        Balıkesir'de edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesi Camivasat Mahallesi 5011 Sokak’ta meydana geldi.

        BOĞAZINDA KESİK TESPİT EDİLDİ

        Psikolojik rahatsızlığı bulunan ve daha önce de 6 kez intihara kalkışan M.S.’nin boğaz kısmında kesici alet yarası ile sokak ortasında yattığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler ulaştı.

        "KENDİSİNİ YARALAYIP DÜŞTÜ" İDDİASI

        İHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmada M.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tek başına yaşayan M.S.’nin kesici aletle kendini boğazından yaraladıktan sonra 4 basamaklı merdivenden düşüp hayatını kaybettiği öğrenildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        M.S.’nin kendi hayatına son verme teşebbüsünde bulunduğu tahmin edilirken soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

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