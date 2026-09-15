Antalya'da olay, Serik ilçesi Gedik Mahallesi'nde yaşandı. Karakoyunlar mevkiindeki evlerinin yakınında oynayan Bünyamin Ç. (6), dün saat 18.00 sıralarında ortadan kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

DHA'daki habere göre çocuğu bulamayan ailesi muhtardan yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine arama çalışması başlatıldı.

GECE 03.00'TE UYURKEN BULUNDU

AFAD, polis ve sağlık ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen aramalar sonucunda küçük Bünyamin, saat 03.00 sıralarında evin yanındaki kümes ve depo olarak kullanılan tahta paletler üzerindeki muşambalar arasında uyurken bulundu.

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EKİPLERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bünyamin Ç.'nin bulunma anları cep telefonuyla görüntülendi. Ekiplerin birkaç kez adıyla seslendiği Bünyamin'in uyandığı, karşısında ekipler ve aramaya katılan vatandaşları görünce şaşırdığı ve bir süre kendisine gelemediği görüldü.

Ekiplerin ve aramaya katılanların çocuğun bulunmasıyla yaşadığı mutluluk da görüntülere yansıdı.