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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu gözaltında

        Antalya Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu gözaltında

        Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gençlik Merkezi Sorumlusu olarak görev yapan T.G., belediyeye yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 15:28 Güncelleme:
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        Antalya Büyükşehir'de bir gözaltı daha

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları belediyenin Gençlik Merkezi Sorumlusu T.G.'yi, Marmaris'te tatil yaptığı otelde gözaltına aldı.

        ANTALYA EMNİYETİ'NE GETİRİLDİ

        DHA'daki habere göre şüpheli, sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltı kararının ardından KOM ekipleri, sabah erken saatlerde Atatürk Parkı içinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de arama yaptı.

        DİJİTAL VERİLERE EL KONULDU

        Merkezde yapılan detaylı aramalarda, tüm bilgisayarlara, güvenlik kamerası kayıtlarına, hard disklere ve resmi belgelere el konuldu.

        BÖCEK'E 'BABA' DİYE HİTAP EDİYORDU

        Sanal medya paylaşımlarında Muhittin Böcek'e, 'baba' diye hitap eden T.G., Böcek tutuklandıktan sonra Antalya Gençlik Merkezi ve Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu görevini üstlenmişti.

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