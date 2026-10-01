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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başlarında kask ile geldiler... Çay ocağında kurşun yağmuru

        Başlarında kask ile geldiler... Çay ocağında kurşun yağmuru

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da, çay içmek için çay ocağına uğrayan 34 yaşındaki Fevzi Kayat, kasklı 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. İki çocuk babası Kayat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis çalışmasında 2 tabanca ve 14 mermi ele geçirilirken, olayda kullanılan motosikletin sahibi 19 yaşındaki Eyüp S. yakalandı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 13:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Başlarında kask ile geldiler... Çay ocağında kurşun yağmuru

        İstanbul'da olay, 26 Eylül Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında, Gaziosmanpaşa'daki Sarıgöl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk babası Fevzi Kayat (34), çay içmek için mahalledeki çay ocağına gitti.

        İKİ ŞÜPHELİ ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre Kayat’ın çay ocağının önünde beklediği sırada, iş yeri önüne yaya olarak gelen ve başlarında motosiklet kaskı bulunan 2 şüpheli, silahla ateş açtı.

        KARNININ ALTINDAN VURULDU

        Açılan ateş sonucu sağ karın alt kısmından vurulan Kayat, yere yığıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, sokakta bulunan 4 kovana el koydu.

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        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Hayati tehlikesi bulunan Fevzi Kayat, hastaneye kaldırıldı. Kayat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren kasklı 2 şüphelinin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

        SİLAHLARI ÇALILIKLARA SAKLAMIŞLAR

        Aynı gün Eyüpsultan Esentepe Mahallesi’nde, motosikletli, koyu renk kıyafetli ve siyah kasklı 2 kişinin çalılık alana bir şeyler sakladığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgede yapılan aramada 2 tabanca bulundu. Tabancalardan birinin şarjöründe 8, namlusunda 1; diğerinin şarjöründe 4, namlusunda 1 olmak üzere toplam 14 mermi ele geçirildi.

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        Silah ve mermilere, olay yeri inceleme ekiplerince el konuldu. İhbar ve tanıkların anlatımları doğrultusunda yapılan araştırmada, tabancaları çalılıklara saklayan kişilerin çay ocağına ateş açan şüpheliler olduğu tespit edildi.

        MOTOSİKLET PLAKASIZ HALDE BULUNDU

        Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin birlikte yürüttüğü kamera incelemelerinde, saldırıda kullanılan motosiklet de tespit edildi. Motosiklet, Pazariçi Mahallesi’nde plakasız halde park edilmiş olarak bulundu. Muhafaza altına alınan motosiklette, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı. Şasi numarasından yapılan sorgulamada, motosikletin Eyüp S.’ye ait olduğu belirlendi.

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        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Eyüp S., Merkez Mahallesi’nde çarşı ve mahalle bekçilerinin yaptığı kontrollerde, arandığının belirlenmesi üzerine yakalandı. Şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Eyüp S.’nin, aralarında 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarının da bulunduğu emniyete 5 geliş kaydı olduğu öğrenildi.

        KOŞARAK KAÇTIKLARI ANLAR KAMERADA

        Diğer yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, başlarında motosiklet kaskı bulunan 2 şüphelinin silahlarını çıkararak kıraathaneye ateş açtığı anlar görülüyor.

        Silahlı saldırının ardından 2 şüpheli olay yerinden koşarak kaçıyor. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadının ise yaşananları izlediği anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

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