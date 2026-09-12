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        Haberler Gündem Çevre Bir kentte yere çöp atana 4 bin TL ceza

        Bir kentte yere çöp atana 4 bin TL ceza

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çevrenin temiz tutulması ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Yaka kameralı 10 kişilik bisikletli zabıta ekibinin sahaya indiğini duyuran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sokakları ve ortak yaşam alanlarını kirletenlere Kabahatler Kanunu kapsamında 4 bin TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 07:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bir kentte yere çöp atana 4 bin TL ceza

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir kent hedefiyle yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

        Şehir merkezinde dinamik denetim imkânı sunan 10 kişilik Bisikletli Zabıta Ekibi göreve başladı.

        YAKA KAMERASIYLA TESPİT EDİLECEK

        İHA'daki habere göre yaka kameraları sayesinde şeffaf ve anlık tespit yapacak olan ekipler, caddelerden parklara kadar kentin her noktasında çevreye duyarsız davranış sergileyenlere karşı kararlılıkla mücadele edecek.

        "AMAÇ CEZA DEĞİL ÇEVREYİ TEMİZ TUTMAK"

        Çevre temizliği konusunda sıfır tolerans dönemine girildiğini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, amaçlarının ceza yazmak değil, Manisa’yı temiz tutmak olduğunun mesajını verdi.

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        Şehrin temiz tutulmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Başkan Dutlulu, şu açıklamalarda bulundu: "Manisa’mızı kimsenin kirletmesine izin vermeyeceğiz. Şehrimizin sokaklarına, kaldırımlarına ve ortak kullanım alanlarına çöp atan ya da çöp attığı tespit edilen kişilere, Kabahatler Kanunu kapsamında 4 bin TL idari para cezası uygulamaya başladık.

        10 kişilik bisikletli zabıta ekiplerimiz, yaka kameralarıyla sahada olacak; çevreyi kirleten davranışları tespit ederek gerekli işlemleri uygulayacak. Amacımız ceza yazmak değil, Manisa’mızı temiz tutmak. Çünkü Manisa bizim evimiz. Evimizi temiz tutmak ve ortak yaşam alanlarımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu."

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        EKİPLER DEVRİYE TURLARI ATACAK

        Bisikletli Zabıta Ekipleri, motorlu araçların girmekte zorlandığı dar sokaklarda, yaya bölgelerinde ve park alanlarında devriye turları atarak anında müdahale kapasitesini artıracak. Yaka kameraları sayesinde kayıt altına alınan tespitlerle kurallara uymayan şahıslara yasal mevzuat uyarınca idari yaptırım uygulanacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu adımla hem caydırıcılığı artırmayı hem de Manisalıların ortak yaşam kültürüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

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        #Manisa
        #manisa haberleri
        #çöp atana para cezası
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