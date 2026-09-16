CHP kurultay davası 21 Ekim'e ertelendi
CHP'nin 38'inci kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi.
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi.
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatlar hazır bulundu. Hakim dava dosyasına gelen evrakı okudu.
Söz alan Hüseyin Yaşar'ın avukatı İbrahim Karaca, dinlenmesi planlanan tanıklardan Çetin Kızılbulut'un Ankara'da ikamet ettiğini belirterek, hakkında davetiye çıkarılmasını istedi.
Ardından söz alan İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan, "Geçen celse dinlenen Adem Soytekin'in İBB dosyasında duruşmada Nezahat Kurt'un beyanları Adem Soytekin ile alakalı. O dokümanların getirilmesini talep ediyoruz" dedi.
Çağlayan, Kurt'un Adem Soytekin'in "dağıtılacak ev listesi" iddiasına ilişkin İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beyanların tutanağının dosyaya eklenmesini talep etti.
Sanık Baki Aydöner'in avukatı Aysun Okur ise, yazılan talimat sonucunun beklenilmesini talep etti.
Ara kararını açıklayan hakim, tüm talepleri kabul ederek duruşmayı 21 Ekim'e erteledi.