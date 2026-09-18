Çobanı ayı parçaladı
Sivas'ın Zara ilçesinde, yaylada hayvan otlatan çoban 45 yaşındaki Abdullah Dindar, ayı saldırısı sonucu vücudunun birçok yerinden yaralandı. Dindar, ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı
Giriş: 18 Eylül 2026 - 10:56 Güncelleme:
Sivas'ta kan donduran olay, Zara ilçesine bağlı Korkut köyü Sırımlı Yaylası'nda yaşandı.
KARŞISINA AYI ÇIKTI
Yaylada hayvan otlatan Abdullah Dindar'ın (45) karşısına ayı çıktı.
BİRÇOK YERİNDEN YARALANDI
DHA'daki habere göre ayının saldırısına uğrayan Dindar, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Dindar'ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Dindar, daha sonra gelen ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.
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