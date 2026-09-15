Adıyaman'da olay, dün akşam saatlerinde Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde meydana geldi. M.S.Ö. (12) ve yanında bulunan arkadaşı ile birlikte H.G.'ye ait fıstık bahçesine girdi.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre durumu fark eden bahçe sahibi H.G.'nin tüfekle ateş açması sonucu saçmalar M.S.Ö.'ye isabet etti.

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

M.S.Ö. bahçe sahibi tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan M.S.Ö., burada yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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BAHÇE SAHİBİ GÖZALTINDA

H.G.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.