Antalya'da kaza, dün saat 15.00 sıralarında Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi Seki mevkiinde meydana geldi. İbrahim Yavuz'un (48) kontrolünü yitirdiği traktör, devrildi.

TRAKTÖRÜN ALTINDA CAN VERDİ

DHA'daki habere göre Yavuz, traktörün altında kaldı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle traktörün altından çıkardığı İbrahim Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlendi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANDI

Yavuz'un cansız bedeni incelemenin ardından morga götürüldü. Haberi alarak kaza yerine gelen İbrahim Yavuz’un yakınları ve mahalleli, büyük üzüntü yaşadı.

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EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve 2 çocuk babası Yavuz'un, Manavgat Şelale Anadolu Lisesi’nde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.