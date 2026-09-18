İbrahim öğretmen gözyaşına boğdu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan 48 yaşındaki öğretmen İbrahim Yavuz, hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Yavuz'un, Manavgat Şelale Anadolu Lisesi'nde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi
Giriş: 18 Eylül 2026 - 11:11 Güncelleme:
Antalya'da kaza, dün saat 15.00 sıralarında Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi Seki mevkiinde meydana geldi. İbrahim Yavuz'un (48) kontrolünü yitirdiği traktör, devrildi.
TRAKTÖRÜN ALTINDA CAN VERDİ
DHA'daki habere göre Yavuz, traktörün altında kaldı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle traktörün altından çıkardığı İbrahim Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlendi.
BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANDI
Yavuz'un cansız bedeni incelemenin ardından morga götürüldü. Haberi alarak kaza yerine gelen İbrahim Yavuz’un yakınları ve mahalleli, büyük üzüntü yaşadı.
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EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI
Evli ve 2 çocuk babası Yavuz'un, Manavgat Şelale Anadolu Lisesi’nde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.
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