Çıplak halde markete daldı
İstanbul Kağıthane'de, iddiaya göre çıplak halde markete giren 28 yaşındaki Salih A.'nın, İngilizce 'Bomba' diye bağırarak müşterilere saldırdığı öne sürüldü. Çevredekilerin kaçıştığı olayda, marketten çıkan Salih A. park halindeki otomobilin altına girdi. Polis ekiplerine direnen Salih A., bulunduğu yerden çıkarılarak gözaltına alındı
İstanbul'da olay, 4 Ekim Pazar günü saat 20.30 sıralarında, Kağıthane ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta çıplak halde dolaşarak bağıran Salih A. (28), bir markete girdi.
"BOMBA" DİYE BAĞIRIP MÜŞTERİLERE SALDIRDI
DHA'da yer alan habere göre yüzünde kan olduğu belirtilen Salih A.’nın, İngilizce 'Bomba' diye bağırarak içeridekilere saldırması üzerine müşteriler kaçtı. Çevredekileri tehdit ettiği ve saldırgan tavırlar sergilediği belirtilen Salih A., ardından marketten çıkarak park halindeki otomobilin altına saklandı.
OTOMOBİLİN ALTINA GİRİP POLİSE DİRENDİ
İhbar üzerine olay yerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri sevk edildi. Polis, Salih A.’yı otomobilin altında çıplak halde yatarken buldu. Bulunduğu yerden çıkmayan ve ekiplere direnen Salih A., yakalandı. Salih A.’nın müdahale sırasında bir polise başıyla vurduğu da öne sürüldü.
ŞÜPHELİ HASTANEYE YATIRILDI
Mühendis olduğu öğrenilen Salih A. gözaltına alınarak hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli daha sonra emniyete götürüldü.
Hakkında, 'Çevreye rahatsızlık vermek' ve 'Müstehcenlik' suçlarından işlem başlatılan Salih A., savcılık kararıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.