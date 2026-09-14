İstanbul'da trafik hafta sonu gibi: % 38
İstanbul'da 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk gününde saat: 09.30'da trafik yoğunluğu yüzde 38 olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde oluşan araç yoğunluğu akıcı hale geldi
Giriş: 14 Eylül 2026 - 09:36 Güncelleme:
Yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü trafik yoğunluğu, İstanbul Valiliğinin saat değişikliği sonrası, sabah saat: 07.30'da yüzde 51, saat: 09.30'da ise yüzde 38 olarak ölçüldü.
Valilik kararıyla sadece ilk güne özel olarak okul başlangıç saati 10.00'a, bitiş saati ise 15.00'e alınmıştı.
Özellikle trafik yoğunluğunun boğaz köprüleri istikametinde olduğu havadan görüntülendi.
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