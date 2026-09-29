Kardeşlerin kanlı alacak verecek kavgası
Sakarya'da, iki kardeş arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti. Kardeşi E.Ç. tarafından vurulan ağabey G.Ç., ağır yaralanırken, olayın ardından kaçan E.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı
Sakarya'da olay, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8019. Sokak girişinde meydana geldi. E.Ç. ile ağabeyi G.Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç., yanında bulunan tabancayla ağabeyi G.Ç.'ye ateş etti.
AĞABEYİ KASIĞINDAN AĞIR YARALANDI
İHA'daki habere göre tabancadan çıkan kurşunun kasık bölgesine isabet etmesi neticesinde G.Ç. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. G.Ç., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Sokak emniyet şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparak delil topladı.
FİRARİ KARDEŞ YAKALANDI
Kaçan şüpheli E.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatan Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde şüpheliyi yakaladı.
AĞABEYİN DURUMU CİDDİ
Hastanede tedavisi süren G.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetin koruduğu öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.