Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevki, Karadeniz (Bayburt çevreleri ve Trabzon'un kıyı kesimleri hariç) ile Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Güneşli 27° Ankara Güneşli 30° İzmir Güneşli 33° Antalya Güneşli 36° Trabzon Parçalı bulutlu 27° Bursa Parçalı Bulutlu 25° Adana Parçalı bulutlu 34° Diyarbakır Güneşli 39° Gaziantep Güneşli 37° Ağrı Güneşli 33°

Hava sıcaklıklarının, Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.