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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak, Ege için fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak, Ege için fırtına uyarısı

        Türkiye genelinde ani hava değişimleri etkisini sürdürüyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre, kuzey ve batı bölgelerimizde yaz yağmurları bekleniyor. Batı Karadeniz'de sağanak yağmur ve Güney Ege kıyılarında sert rüzgarlar etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 07:22 Güncelleme:
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        Karadeniz için sağanak, Ege için fırtına uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevki, Karadeniz (Bayburt çevreleri ve Trabzon'un kıyı kesimleri hariç) ile Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 27°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 27°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 25°

        Adana

        Parçalı bulutlu 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 33°

        Hava sıcaklıklarının, Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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