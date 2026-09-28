Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, X hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışında olan Sedat Peker'in yakında Türkiye'ye geleceğini söyledi.

"BİR DAVA VE GÖNÜL ADAMIDIR"

Özdemir paylaşımında, "Sayın Genel Başkanımızın her defasında 'Ülküdaşımızdır' dediği, değerli bir dava ve gönül adamıdır. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır" dedi. Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.