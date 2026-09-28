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        Haberler Gündem 3. Sayfa MHP'li vekilden Sedat Peker açıklaması

        MHP'li vekilden Sedat Peker açıklaması

        MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sedat Peker ve ailesinin yakın zaman içinde yurda döneceği bilgisini paylaştı. Özdemir, "Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 09:35 Güncelleme:
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        MHP'li vekilden Sedat Peker açıklaması

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, X hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışında olan Sedat Peker'in yakında Türkiye'ye geleceğini söyledi.

        "BİR DAVA VE GÖNÜL ADAMIDIR"

        Özdemir paylaşımında, "Sayın Genel Başkanımızın her defasında 'Ülküdaşımızdır' dediği, değerli bir dava ve gönül adamıdır. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır" dedi. Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.

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