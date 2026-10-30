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        Haberler Gündem 3. Sayfa Okulun önünde bekçi veliyi vurdu!

        Okulun önünde bekçi veliyi vurdu!

        İstanbul Avcılar'da, okul önünde yaşanan trafik tartışmasında, okulda görevli olan mahalle çarşı bekçisi, kavga ettiği veliyi ayağından silahla vurdu. Yaralanan veli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 11:35 Güncelleme:
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        Okulun önünde bekçi veliyi vurdu!

        İstanbul'da olay, sabah saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi İnönü İlkokulu’nda yaşandı. İddiaya göre, okul önünde çocuğunu okula bırakmaya gelen veli ile okulda görevli mahalle çarşı bekçisi arasında park yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        BEKÇİ SİLAHI ÇIKARIP VELİYİ VURDU

        İHA'daki habere göre kavgada bekçi, veliyi ayağından vurdu. Yaralanan veli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        "KORUMA AMAÇLI ATEŞ ETMİŞ"

        Olay sonrası okul önüne gelen veli Ömer Kahraman, "Park yüzünden veliler arasında bir tartışma çıkıyor. Bekçi araya giriyor, bekçiye de saldırıyorlar. O da kendini korumak amaçlı kendisine saldıranlardan birisine ateş etmiş.

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        Biz de geldik okulun önünde bekliyoruz. Park yüzünden çıkan tartışmada yaşanmış bir olay" dedi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Valiliğin açıklamasına göre olay, 30 Ekim Cuma günü saat 09.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi’ndeki bir ilkokulun önünde meydana geldi. Veliler arasında trafik nedeniyle çıkan tartışmaya, okul önünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi G.Ö. müdahale etti.

        Açıklamada, tartışmanın taraflarından M.S.’nin müdahalenin ardından saldırgan tavırlar sergileyerek bekçi G.Ö.’yü darp ettiği belirtildi. Bekçinin biber gazıyla durdurmaya çalıştığı M.S.’nin saldırısını sürdürmesi üzerine ayağından vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Valilik, M.S.’nin çeşitli suçlardan 7 suç kaydı olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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