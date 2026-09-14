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        Haberler Gündem 3. Sayfa Surların içinde erkek cesedi bulundu

        Surların içinde erkek cesedi bulundu

        İstanbul Fatih'te, surların içerisinde erkek cesedi bulundu. Cesedin 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu belirlendi. Çam'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 08:23 Güncelleme:
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        Surların içinde erkek cesedi bulundu

        İstanbul'da olay, dün saat 17.30 sıralarında Fatih, Mevlanakapı Mahallesi’nde bulunan surlarda meydana geldi. Surların içerisinde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        CESEDİN KİMLİĞİ SAPTANDI

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin, 40 yaşındaki İsa Çam’a ait olduğu tespit edildi.

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        ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

        Çam’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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        #istanbul
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