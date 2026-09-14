Surların içinde erkek cesedi bulundu
İstanbul Fatih'te, surların içerisinde erkek cesedi bulundu. Cesedin 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu belirlendi. Çam'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor
Giriş: 14 Eylül 2026 - 08:23 Güncelleme:
İstanbul'da olay, dün saat 17.30 sıralarında Fatih, Mevlanakapı Mahallesi’nde bulunan surlarda meydana geldi. Surların içerisinde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
CESEDİN KİMLİĞİ SAPTANDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin, 40 yaşındaki İsa Çam’a ait olduğu tespit edildi.
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ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLEŞECEK
Çam’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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