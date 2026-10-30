Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik 16 ilde “Organize Suçlarla Mücadele” operasyonu: 198 gözaltı

        16 ilde “Organize Suçlarla Mücadele” operasyonu: 198 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "16 ilde "Organize Suçlarla Mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonlarda 198 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden; 55'i tutuklandı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 11:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        16 ilde operasyon: 198 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, 16 ilde organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 198 şüpheliden 55'inin tutuklandığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 16 ilde operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, silah ve mühimmat ticareti yaparak suç örgütlerine lojistik destek sağladığı, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu veya bu örgütlere üye olduğu, tehdit ve cebir yoluyla vatandaşlardan haksız kazanç sağladığı tespit edilen 198 şüpheli yakalandı.

        REKLAM

        Şüphelilerden 55'i tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Operasyonlarda 140 tabanca, 61 av tüfeği, 23 kurusıkı tabanca, 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda fişek, şarjör ve silah parçası ele geçirildi.

        Açıklamada, tehdit ve cebir yoluyla vatandaşlardan haksız kazanç sağlayanlara ve silah kaçakçılığı yaparak suç örgütlerine lojistik destek verenlere yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nevşehir Göreme'de peribacasının yıkıldı

        Nevşehir Göreme'de peribacasının yıkıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        #İçişleri
        #bakanlığı
        #Organize Suçlarla Mücadele
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk Dünyası Yüzyılı" mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk Dünyası Yüzyılı" mesajı
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavuşma
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavuşma
        Lise öğrencilerine AYM'den tazminat kararı
        Lise öğrencilerine AYM'den tazminat kararı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"