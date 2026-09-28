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        Haberler Gündem Güvenlik Adana’da 23 yaşında 317 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

        Adana’da 23 yaşında 317 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

        Adana'da 317 suç kaydı ve 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 23 yaşındaki Ferhat T., saklandığı apartman dairesine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanmamak için bir süredir evden çıkmadığı belirlenen hükümlünün adresinde 1 hafif makineli tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 5 cep telefonu ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        23 yaşında 317 suç kaydı var!

        Adana'da hakkında 317 ayrı suç kaydı bulunan ve 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 23 yaşındaki firari hükümlü saklandığı apartman dairesine düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelinin yakalanmamak için evden hiç çıkmadığı, ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş verdiği belirlenirken, adreste yapılan aramada 1 hafif makineli tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

        İHA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık ve başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerini kullanma gibi toplam 317 suçtan aranan ve benzer suçlardan 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ferhat T.'yi (23) takibe aldı.

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        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis, Ferhat T.'nin Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti.

        Yapılan incelemelerde Ferhat T.'nin yakalamamak için bir süredir evden çıkmadığı ve ihtiyaçlarını internet üzerinden yaptığı alışveriş ile karşıladığı belirlendi.

        Söz konusu şüpheli yapılan operasyon ile yakalandı. Evinde ise hafif makineli tüfek, 2 ruhsatsız tabanca çok sayıda mermi ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Ferhat T., cezaevine teslim edildi.

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