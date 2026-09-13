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        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var"

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var"

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var. Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 09:42 Güncelleme:
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        'Özel'in siyaset adabıyla sorunları var'

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var. Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz" dedi.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili açıklamada bulundu.

        Ömer Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var. Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz.

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        Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz. ‘Gün gelecek, hesap verecekler' diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek; ne siyasi sorumlulukla, ne demokrasi kültürüyle bağdaşır.

        Özel, bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere "hesap verecekler" demelidir.

        Özel, kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini, devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. İstanbul Valimiz deneyimli ve dirayetli bir yöneticidir. Diğer hedef gösterilen yöneticilerimiz de hukuk düzeni içinde görevlerini yapmaktadır. Hepsi partilerin değil, milletin ve devletin hizmetindedir.

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        Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti; hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir. Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu rövanşist zihniyet, Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir.

        Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz. Milletimiz, bu tehdit dili ile devlete ve millete hizmet eden anlayış arasındaki farkı gayet iyi bilmektedir."

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