Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Alparslan Kuytul davasında gizli tanık beyanları: Kendinden habersiz hareket eden örgüt üyesinin sırtında sopa kırmış

        Alparslan Kuytul davasında gizli tanık beyanları: Kendinden habersiz hareket eden örgüt üyesinin sırtında sopa kırmış

        Adana'da "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alparslan Kuytul hakkında, Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması davasındaki iddianamede yer alan gizli tanık beyanları dikkat çekti. Gizli tanık, Kuytul'un kendisinden habersiz ceza veren örgüt üyelerini dövdüğünü ve H.K.'nin sırtında sopa kırdığını iddia ederken, H.K.'nin ifadesinin de benzer iddialar içerdiği belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 15:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kuytul sırtta sopa kırdı" iddiası

        Adana'da "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda tutuklanan Alparslan Kuytul hakkında, iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması davasında 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamedeki gizli tanık beyanları dikkat çekti. İddialara göre Kuytul, kendisinden habersiz ceza veren bir örgüt üyesinin sırtında sopa kırdı.

        "BENDEN HABERSİZ NEDEN BÖYLE BİR İŞ YAPTINIZ"

        İHA'daki habere göre; Adana Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

        REKLAM

        Kuytul, 2021'de iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması olayında azmettirdiği iddiasıyla da yargılanmaya başlanmıştı. 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede yer alan gizli tanık ifadelerinde, yapılanma içerisindeki "cezalandırma" yöntemlerine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı.

        SIRTINDA SOPA KIRDI İDDİASI

        Gizli tanık, yapılanma içerisinde herhangi bir kişinin liderden habersiz ödüllendirilemediğini veya cezalandırılamadığını öne sürdü. Tanığın anlatımına göre, çarşıda kasetçilik yapan bir kişinin bir kadına cep telefonundan mesaj göndermesinin ardından bazı yöneticiler istişare ederek bu kişiyi dövdü.

        REKLAM

        Olayı öğrenen Kuytul'un ise "Benden habersiz neden böyle bir iş yaptınız" diyerek kararı alan kişileri dövdüğü iddia edildi. Tanık, yapılanmadan ayrılmayan H.K.'nin de darp edildiğini ve Kuytul'un H.K.'nin sırtında sopa kırdığını öne sürdü.

        H.K.'NİN İFADESİ DE TANIK BEYANINI DESTEKLEDİ

        Gizli tanığın ifadesinde adı geçen H.K.'nin de müdafii huzurunda alınan ifadesinde benzer iddialarda bulunduğu belirtildi.

        H.K., yeğenine sarkıntılık ettiği belirtilen bir kişiyi uyarmak için arkadaşlarıyla birlikte gittiklerini, durumun Kuytul tarafından öğrenildiğini anlattı. Vakıf merkezinde Kuytul'un kendisine sopa verdiğini ve birlikte gittiği arkadaşını dövmesini istediğini öne süren H.K., "sormaya gerek olmadığını" söylemesi üzerine Kuytul tarafından sopayla darp edildiğini iddia etti.

        REKLAM

        H.K.'nin olay nedeniyle şikayetçi olmadığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kuytulcular
        #Alparslan Kuytul
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        "TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!"
        "TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!"
        Türkiye'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar
        Türkiye'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        Şişli'de ağaç devrildi! Felaket teğet geçti!
        Şişli'de ağaç devrildi! Felaket teğet geçti!
        40 bin nüfuslu ilçe 400 bine çıktı
        40 bin nüfuslu ilçe 400 bine çıktı
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        Kalp krizi sonrası kaza yaptı! Hayatını kaybetti!
        Kalp krizi sonrası kaza yaptı! Hayatını kaybetti!
        Samimi gece
        Samimi gece
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu