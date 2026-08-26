Adana'da "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda tutuklanan Alparslan Kuytul hakkında, iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması davasında 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamedeki gizli tanık beyanları dikkat çekti. İddialara göre Kuytul, kendisinden habersiz ceza veren bir örgüt üyesinin sırtında sopa kırdı.

"BENDEN HABERSİZ NEDEN BÖYLE BİR İŞ YAPTINIZ"

İHA'daki habere göre; Adana Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

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Kuytul, 2021'de iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması olayında azmettirdiği iddiasıyla da yargılanmaya başlanmıştı. 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede yer alan gizli tanık ifadelerinde, yapılanma içerisindeki "cezalandırma" yöntemlerine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı.

SIRTINDA SOPA KIRDI İDDİASI

Gizli tanık, yapılanma içerisinde herhangi bir kişinin liderden habersiz ödüllendirilemediğini veya cezalandırılamadığını öne sürdü. Tanığın anlatımına göre, çarşıda kasetçilik yapan bir kişinin bir kadına cep telefonundan mesaj göndermesinin ardından bazı yöneticiler istişare ederek bu kişiyi dövdü.

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Olayı öğrenen Kuytul'un ise "Benden habersiz neden böyle bir iş yaptınız" diyerek kararı alan kişileri dövdüğü iddia edildi. Tanık, yapılanmadan ayrılmayan H.K.'nin de darp edildiğini ve Kuytul'un H.K.'nin sırtında sopa kırdığını öne sürdü.

H.K.'NİN İFADESİ DE TANIK BEYANINI DESTEKLEDİ

Gizli tanığın ifadesinde adı geçen H.K.'nin de müdafii huzurunda alınan ifadesinde benzer iddialarda bulunduğu belirtildi.

H.K., yeğenine sarkıntılık ettiği belirtilen bir kişiyi uyarmak için arkadaşlarıyla birlikte gittiklerini, durumun Kuytul tarafından öğrenildiğini anlattı. Vakıf merkezinde Kuytul'un kendisine sopa verdiğini ve birlikte gittiği arkadaşını dövmesini istediğini öne süren H.K., "sormaya gerek olmadığını" söylemesi üzerine Kuytul tarafından sopayla darp edildiğini iddia etti.

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H.K.'nin olay nedeniyle şikayetçi olmadığı belirtildi.