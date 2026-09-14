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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'da 'yeni nesil suç örgütleri' operasyonu: 114 şüpheliden 74'ü gözaltında

        Ankara'da 'yeni nesil suç örgütleri' operasyonu: 114 şüpheliden 74'ü gözaltında

        Ankara'da "yeni nesil suç örgütleri"yle irtibatlı olduğu ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı değerlendirilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 74'ü gözaltına alınırken, adreslerde 9 tabanca, 3 pompalı tüfek, 2 kesici alet ve 45 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 10:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Suç örgütü propagandasına 74 gözaltı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden “yeni nesil suç örgütlerinin” eylem tiplerine uygun propaganda yaptığı tespit edilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 74’ü gözaltına alındı.

        114 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “yeni nesil suç örgütleri” olarak bilinen yapılanmalara yönelik çalışma yürütüldü.

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        Çalışmalar kapsamında, söz konusu yapılanmalarla irtibatlı olduğu ve TikTok, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden bu suç örgütlerinin eylem tiplerine uygun şekilde propaganda yaptığı değerlendirilen 114 şüpheli tespit edildi.

        74'Ü GÖZALTINA ALINDI

        Başsavcılık tarafından 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 74’ü gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi.

        Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, 9 tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler, 3 pompalı tüfek, 2 “sallama” olarak tabir edilen kesici alet ile 45 uyuşturucu hap ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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