Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ankara’da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

        Ankara’da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında işlem yapılan 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 09:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

        Ankara’da FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda, gaybubet evlerinde saklananlara finansal destek ve yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İHA'daki habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gaybubet evlerinde saklandıkları ve burada saklanan kişilere finansal destek ile suça iştirak niteliğinde yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        REKLAM

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, şüphelilere yönelik 16 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 3’ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #FETÖ
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutta reel düşüş serisi sürüyor
        Konutta reel düşüş serisi sürüyor
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası
        MİT'ten yazılım şirketine operasyon! 5 gözaltı
        MİT'ten yazılım şirketine operasyon! 5 gözaltı
        Messi son kez milli takımda!
        Messi son kez milli takımda!
        Mekke'de sıcak gece!
        Mekke'de sıcak gece!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Et ürünlerinde yeni dönem
        Et ürünlerinde yeni dönem
        Sütte 'ara yağ' dönemi bitti, ilave şekere sınır getirildi
        Sütte 'ara yağ' dönemi bitti, ilave şekere sınır getirildi
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        İşte en çok kazandıran meslekler
        İşte en çok kazandıran meslekler
        Yaşlı kadına darp ve cinsel saldırı! Kararın ardından cani tutuklandı
        Yaşlı kadına darp ve cinsel saldırı! Kararın ardından cani tutuklandı
        Devrimin sonuçları
        Devrimin sonuçları
        Selim daha 5 yaşındaydı... Öldüren oyuncak!
        Selim daha 5 yaşındaydı... Öldüren oyuncak!
        İşveren eşit zam yapmak zorunda mı?
        İşveren eşit zam yapmak zorunda mı?
        Kıbrıs'ta Optimus Prime göreve başlıyor!
        Kıbrıs'ta Optimus Prime göreve başlıyor!
        Okan Buruk nefes aldı!
        Okan Buruk nefes aldı!
        Final maçında samimi anlar
        Final maçında samimi anlar
        "Çocuk viyaklamasına dayanamam"
        "Çocuk viyaklamasına dayanamam"
        Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
        Kavgayı ayırmak isterken canından oldu