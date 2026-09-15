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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa’da kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü Muhammet Ali Koç hayatını kaybetti

        Bursa’da kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü Muhammet Ali Koç hayatını kaybetti

        Bursa'da gece saatlerinde kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Muhammet Ali Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        17 yaşındaki Muhammet kurtarılamadı
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        Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında, bariyerlere çarpan 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        İHA'daki habere göre kaza, gece saatlerinde Bursa'da meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, Sırameşeler mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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        Hayatını kaybeden gencin 17 yaşındaki Muhammet Ali Koç olduğu öğrenildi. Koç'un ölümü ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

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