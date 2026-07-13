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        Haberler Gündem 3. Sayfa Durak başkanı tüfekle öldürüldü

        Durak başkanı tüfekle öldürüldü

        Afyonkarahisar'da, minibüs durağında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bağlı durak başkanı Osman Bulaş hayatını kaybetti, 1 şoför ise yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 13:11 Güncelleme:
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        Durak başkanı tüfekle öldürüldü

        Afyonkarahisar'da olay, saat 09.00 sıralarında Dörtyol Mahallesi'ndeki İl Özel İdare Kampüsü arkasında bulunan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bağlı Uydukent Durak Başkanlığı'na ait konteynerde meydana geldi.

        TARTIŞMA BÜYÜDÜ 'POMPALI'YLA VURDULAR

        Birden fazla araçla gelen kimliği belirsiz kişiler ile Durak Başkanı Osman Bulaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile pompalı tüfekle ateş edilen Osman Bulaş vuruldu.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Yaşanan arbedede ayrıca bir minibüs şoförü yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İncelemede, Osman Bulaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Yaralanan minibüs şoförü ise ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, görgü tanıklarının da ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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