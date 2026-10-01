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        Haberler Gündem Yargı Eski HDP Milletvekili Alican Önlü, gözaltına alındı

        Eski HDP Milletvekili Alican Önlü, gözaltına alındı

        Eski HDP Milletvekili Alican Önlü, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Önlü'nün eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "hakaret" suçundan verilen hapis cezasının 7 bin 80 lira adli para cezasına çevrildiği, bu tutarı ödememesi nedeniyle hakkında işlem yapıldığı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 16:37 Güncelleme:
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        Eski Milletvekili Önlü gözaltına alındı

        Eski HDP Milletvekili Alican Önlü, Tunceli’de gözaltına alındı. Önlü’nün eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘Hakaret’ suçundan yargılandığı davada aldığı hapis cezasının paraya çevrildiği, cezayı ödemeyince de gözaltına alındığı bildirildi.

        DHA'daki habere göre; Cenazeye katılmak üzere Ovacık ilçesine geçen 27'nci dönem HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün aracı, ilçe girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Önlü, gözaltına alınıp İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

        Alican Önlü’nün eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik ‘Hakaret’ suçundan yargılandığı davada aldığı hapis cezasının 7 bin 80 TL para cezasına çevrildiği, bu cezayı ödemediği için gözaltına alındığı belirtildi.

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        Alican Önlü’nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        #hdp
        #milletvekili
        #Tunceli
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