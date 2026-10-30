Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İstanbul'da uçağa kuş çarptı

        İstanbul'da uçağa kuş çarptı

        İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag seferini yapan uçağa kalkıştan bir süre sonra kuş çarptı. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönerek acil iniş yapan uçakta, teknik kontrollerde herhangi bir hasar tespit edilmediği açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 15:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Uçağa kuş çarptı

        İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag seferini yapan uçak, kalkıştan bir süre sonra kuş çarpması nedeniyle havalimanına geri dönerek acil iniş yaptı.

        İstanbul'da Sabiha Gökçen-Kopenhag seferini yapan bir uçağa kalkışından bir süre sonra kuş çarptı. Olay nedeniyle uçak geri dönerek Sabiha Gökçen Havalimanı’na acil iniş yaptı.

        Konuyla ilgili olarak firmadan yapılan açıklamada, “İstanbul Sabiha Gökçen–Kopenhag seferini gerçekleştiren uçağımız, kalkış sonrası yaşanan kuş çarpması nedeniyle prosedürlerimiz gereği Sabiha Gökçen Havalimanı’na geri dönmüştür.

        İniş sonrası yapılan teknik kontrollerde herhangi bir hasar tespit edilmemiştir” denildi.

        *Fotoğraf temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kapadokya'da peribacasının çökme anı kamerada

        Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacası çöktü. İlk bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Çökme anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı. (İHA)

        #UÇAK
        #kuş
        #HAVAALANI
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'de ilk sınavı!
        Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'de ilk sınavı!
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"