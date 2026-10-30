İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag seferini yapan uçak, kalkıştan bir süre sonra kuş çarpması nedeniyle havalimanına geri dönerek acil iniş yaptı.

İstanbul'da Sabiha Gökçen-Kopenhag seferini yapan bir uçağa kalkışından bir süre sonra kuş çarptı. Olay nedeniyle uçak geri dönerek Sabiha Gökçen Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Konuyla ilgili olarak firmadan yapılan açıklamada, “İstanbul Sabiha Gökçen–Kopenhag seferini gerçekleştiren uçağımız, kalkış sonrası yaşanan kuş çarpması nedeniyle prosedürlerimiz gereği Sabiha Gökçen Havalimanı’na geri dönmüştür.

İniş sonrası yapılan teknik kontrollerde herhangi bir hasar tespit edilmemiştir” denildi.

*Fotoğraf temsilidir.