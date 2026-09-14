İstanbul’da gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde iki sürücünün peş peşe yaptığı tehlikeli manevralar, yaklaşık 37 saniyede iki kez kazanın eşiğinden dönülmesine neden oldu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay; 10 Eylül 2026 gecesi saat 22.30-22.50 sıralarında Esenyurt-Bahçeşehir TEM bağlantı yolunun İstanbul istikametinde meydana geldi. S.Y. adlı otomobilin sürücüsünün araç kamerasına yansıyan görüntülerinde, trafik akışı devam ederken kapalı kasa hafif ticari aracın yol ayrımında tehlikeli bir manevra yaptığı görülüyor.

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Hafif ticari araç, taralı alan üzerinden ilerleyerek şeritlerin birleştiği noktada kamera aracının önüne giriyor. Kamera aracının sürücüsü, ani manevraya rağmen kazadan kurtuluyor.

DAHA İLK TEHLİKE BİTMEDEN İKİNCİSİ GELDİ

Ancak tehlike bununla sınırlı kalmıyor. İlk olayın hemen ardından bu kez beyaz bir otomobil sağ taraftan hızla yaklaşıyor.

Otomobil, akan trafikte araçların arasındaki dar boşluğa girerek tehlikeli şekilde şerit değiştiriyor. Kamera aracının önünden geçen otomobil, saniyeler içinde ikinci kez kaza tehlikesi yaşanmasına neden oluyor.

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BİRKAÇ SANİYE, İKİ TEHLİKELİ MANEVRA

Gece saatlerinde ve trafiğin hızlı aktığı yolda peş peşe yaşanan iki olay da araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İki sürücünün kontrolsüz manevraları sırasında herhangi bir çarpışmanın yaşanmaması olası bir kazayı önledi.

Yaklaşık 37 saniyelik görüntü, trafikte yapılan tek bir hatalı manevranın yalnızca kural ihlali yapan sürücüyü değil, çevresindeki çok sayıda aracı da tehlikeye atabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

KAMERADAKİ TARİH VE SAAT YANLIŞ

Görüntülerde araç kamerasının tarih ve saat bölümünde farklı bir zaman bilgisi yer alıyor. Ancak görüntüyü kaydeden sürücü S.Y., kameranın tarih ve saat ayarının güncel olmadığını, olayın gerçek tarihinin 10 Eylül 2026, saatinin ise 22.30-22.50 aralığı olduğunu belirtti.