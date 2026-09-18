Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Muğla merkezli 5 ilçede eş zamanlı 'Sokaklar Güvende' operasyonu: 13 tutuklama

        Muğla merkezli 5 ilçede eş zamanlı 'Sokaklar Güvende' operasyonu: 13 tutuklama

        Muğla'da "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Menteşe, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Milas'ta düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silah, tüfek, 415 fişek, uyuşturucu madde, çek ve dekontlar ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, 21 şüpheli adli kontrol şartıyla, 7 şüpheli ise serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 10:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Sokaklar Güvende"de 13 tutuklama

        Muğla'da 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        DHA'daki habere göre; Muğla'nın Menteşe ilçesinde kırmızı bültenle aranan Orhan Karafoğlu'nun elebaşılığındaki suç örgütünün, yaşı küçük kişilere uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptırdığı, örgüt adına eylemler gerçekleştirdiği belirlendi.

        Fethiye'de ise silahla kasten öldürmeye teşebbüs olayında şüphelilere ulaşım ve maddi destek sağladığı, azmettirici konumunda bulunduğu belirlenen şüpheliler tespit edildi.

        ARSA VAADİYLE DOLANDIRICILIK

        Bodrum'da da faizle borç veren, borçlarını nitelikli yağma yoluyla tahsil eden ve arsa sahiplerini imar açılacak vaadiyle dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik tespitlerde bulunuldu.

        REKLAM

        Marmaris'te ruhsatsız silah temin ederek bu silahlarla asayişe müessir olaylara karışan, Milas'ta ise sosyal medya hesaplarından silah paylaşımı yaparak suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanıp çeşitli suçlara karıştığı belirlenen şüpheliler belirlendi.

        5 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN

        Tüm bu tespitlerin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat, KOM ve Özel Harekat şubelerinde görevli polisler, Menteşe, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde 14 Eylül'de operasyon düzenlendi.

        Aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 415 fişek, 3 şarjör, 2 bıçak, 1 cop, 9 çek, 8 dekont ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        REKLAM

        Şüphelilerden 1'ine ev hapsi verilirken, 21'i adli kontrol şartıyla, 7'si ise serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #güvenlik
        #sokaklar güvende
        #Muğla
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Genele yayılmış risk yok
        Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Genele yayılmış risk yok
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Motorinde 'üç hane' hesabı değiştirdi
        Motorinde 'üç hane' hesabı değiştirdi
        "İstanbul'da süpürüldü!"
        "İstanbul'da süpürüldü!"
        Çifte cinayetten beraat etmişti... Yeni cezası belli oldu!
        Çifte cinayetten beraat etmişti... Yeni cezası belli oldu!
        "Dayım bir kol saati bile bırakmamış"
        "Dayım bir kol saati bile bırakmamış"
        Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu
        Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu
        Bakan Gürlek'ten fon açıklaması
        Bakan Gürlek'ten fon açıklaması
        "Beşiktaş ortalığı kasıp kavurdu!"
        "Beşiktaş ortalığı kasıp kavurdu!"
        Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı
        Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı
        39 ilin emniyet müdürü değişti
        39 ilin emniyet müdürü değişti
        Kızını yalnız bırakmadı
        Kızını yalnız bırakmadı
        Temizledikleri dersliklerde mühendislik eğitimi alacaklar
        Temizledikleri dersliklerde mühendislik eğitimi alacaklar
        550 bin yatırımcı nasıl mağdur oldu?
        550 bin yatırımcı nasıl mağdur oldu?
        Netanyahu hükümetine karşı gösteri
        Netanyahu hükümetine karşı gösteri
        Gülsen Tuncer vefat etti
        Gülsen Tuncer vefat etti
        15'inden 5'ini izleyen olmadı
        15'inden 5'ini izleyen olmadı
        İptal edilen turun ardından alınan ücret farkına "iade" kararı
        İptal edilen turun ardından alınan ücret farkına "iade" kararı
        Trump İran Savaşı için kritik karar aşamasında
        Trump İran Savaşı için kritik karar aşamasında