Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle tekli atlayış yaptıktan kısa süre sonra kayalıklara düşen Rusya uyruklu Aleksandr Kishenet (37), hayatını kaybetti.

DHA'daki habere göre olay, saat 10.30 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim uçuşu yapmak için ilçeye gelen Rusya uyruklu Aleksandr Kishenet, 1900 metre rakımlı Babadağ pistinden tekli (single) yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi.

Kishenet, kalkıştan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklara düştü. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

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Kishenet'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kishenet'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.