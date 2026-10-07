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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla’da kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti

        Muğla’da kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle tekli atlayış yapan 37 yaşındaki Rusya uyruklu Aleksandr Kishenet, kalkıştan kısa süre sonra kayalıklara düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Kishenet'in cansız bedeni morga kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 16:52 Güncelleme:
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        Yamaç paraşütü kazasında can verdi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle tekli atlayış yaptıktan kısa süre sonra kayalıklara düşen Rusya uyruklu Aleksandr Kishenet (37), hayatını kaybetti.

        DHA'daki habere göre olay, saat 10.30 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim uçuşu yapmak için ilçeye gelen Rusya uyruklu Aleksandr Kishenet, 1900 metre rakımlı Babadağ pistinden tekli (single) yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi.

        Kishenet, kalkıştan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklara düştü. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

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        Kishenet'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kishenet'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        #Muğla
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