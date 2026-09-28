Muğla’da komşular arasında gürültü ve alacak kavgası: 1 ölü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde komşular arasında gürültü ve alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 36 yaşındaki Yaman Mat hayatını kaybederken, şüpheli Fikret D. suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde komşular arasında gürültü ve alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Yaman Mat (36), hayatını kaybetti. Şüpheli Fikret D. (42), gözaltına alındı.
DHA'daki habere göre olay; saat 02.00 sıralarında Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. Yaman Mat ve aynı binada oturan komşusu Fikret D. arasında iddiaya göre; gürültü ve alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fikret D., Yaman Mat'ı bıçaklayıp, kaçtı. Mat kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yaman Mat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Olayın ardından çalışma başlatan polis, garson olarak çalıştığı öğrenilen Fikret D.'yi suç aleti bıçakla yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.