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        'Terörsüz Türkiye' sürecini hedef alan sosyal medya hesapları mercek altında

        İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 15:11 Güncelleme:
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        Terör propagandası yapanlara inceleme

        İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' sürecini hedef alan sanal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı.

        İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele birimlerinin katılımıyla yürütülen çalışma kapsamında, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme' sürecini provoke eden sanal medya içerikleri mercek altına alındı.

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        İncelemelerde; bazı hesapların terör propagandası yaptığı, terörü öven içerikler paylaştığı, çok sayıda hesabın dezenformasyon ve manipülasyon içeren, gerçek dışı içeriklerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı tespit edildi.

        Bazı kullanıcıların; toplumun hassasiyetlerini hedef alan provokatif paylaşımlarla kin ve düşmanlığı körüklemeye çalıştığı belirlendi. Çalışmaların kapsamlı şekilde sürdüğü, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında gerekli hukuki süreçlerin işletileceği belirtildi.

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        #iletişim başkanlığı
        #Terörsüz Türkiye
        #Terörsüz Bölge
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