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        Haberler Gündem Politika Yenilik Partisi'nden, YENİ Parti’nin isminin değiştirilmesi için Yargıtay’a başvuru

        Yenilik Partisi'nden, YENİ Parti’nin isminin değiştirilmesi için Yargıtay’a başvuru

        Yenilik Partisi, YENİ Parti'nin isminin kendi parti isimleriyle karışıklığa yol açtığı gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başvuruda, "Yeni" ve "Yenilik" ifadelerinin benzer anlam taşıdığı belirtilerek YENİ Parti'nin isminin değiştirilmesi talep edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        Yenilik Partisi'nden isim itirazı

        Yenilik Partisi, YENİ Parti’nin isminin kendi parti isimleriyle benzerlik taşıdığı gerekçesiyle değiştirilmesi talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

        Yenilik Partisi Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Oya Baksı Işık imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu’na yapılan başvuruda, Özgül Özel'in genel başkanlığında kurulan YENİ Parti’nin isminin Yenilik Partisi ile karışıklığa yol açabileceği belirtildi.

        Başvuruda, ‘Yeni’, ‘Yenilik’ ve ‘Yenilikçi’ ifadelerinin toplumda birbirine yakın anlamlarda kullanıldığı, bu nedenle iki partinin vatandaşlar tarafından ayırt edilmesinin güçleştiği savunuldu. Başvuruda, "Sokaktaki vatandaş, 'Yeni' ile 'Yeniliği' ayırt edememektedir.

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        Vatandaşın ayırt edebileceği ‘Yeni’ye eklenmiş başka bir kelime de yoktur. Dolayısıyla, doğrudan 'Yeniliği' çağrıştırmaktadır. Eğer ülkemiz İngiltere ve ülkemizin dili İngilizce olsaydı bu iki kelime İngiliz vatandaşları tarafından kolayca anlaşılabilirdi.

        Ancak ülkemizin Türkiye, milletimizin Türk milleti ve dilimizin Türkçe olması nedeniyle; 'Yeni' ve 'Yenilik' aynı bağlamda kullanılmaktadır" denildi.

        Dilekçede, Yükselen Türkiye Partisi Genel Başkanı Duygu Çil Sucuka’nın 19 Aralık 2024’te ‘YENİ Parti’ ismini almak için yaptığı başvurunun, ‘Yenilik Partisi’ ile isim benzerliği bulunduğu gerekçesiyle Yargıtay tarafından reddedildiği hatırlatıldı.

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        Söz konusu kararın mevcut YENİ Parti açısından da emsal kabul edilmesi istenerek, "Bahse konu partinin isminin Yenilik Partimizi çağrıştırması nedeniyle; 2024 yılında başka bir parti hakkında yine partimizin ismine benzerliği nedeniyle vermiş olduğunuz emsal isim değiştirme kararının, aynı şekilde YENİ Parti’ye de teşmil edilmesini arz ederim" ifadeleri kullanıldı.

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