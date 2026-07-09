Davetliler halay çekemedi kelebekler dans etti
Şırnak'ta, kına gecesi yapmak isteyen çiftin eğlenmelerine kelebekler engel oldu. Düğün alanının etrafında yapılan ışıklandırmaya gelen binlerce kelebek, davetlilerin halay çekmesine izin vermedi. O ilginç anlar kameraya da yansıdı
Giriş: 09 Temmuz 2026 - 09:46 Güncelleme:
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, günlerdir etkili olan sıcaklar nedeniyle tırtıllar kelebeğe dönüşünce sokak lambalarına dadandılar. Binlerce kelebek akşam saatlerinde ışıklandırma gördüğü her yeri istila etti.
KELEBEKLER KINA GECESİNE GELDİ
İlçeye bağlı Başaran köyünde binlerce kelebek kına gecesi olan kır düğününe dadandı. Davetliler otururken kelebekler ışıklandırma önünde son danslarını etti.
DAVETLİLER HALAY ÇEKEMEDİ
Orkestra eşliğinde saatlerce ışıklandırmanın etrafında dolaşan kelebekler gece geç saatlere kadar davetlilerin halay çekmesine engel oldu. Kına gecesi gelin ve damat kına yaktıktan sonra düğünü bitirmek zorunda kaldı.
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Meşe ağaçlarından beslenen ve her geçen gün gittikçe fazlalaşan on binlerce kelebek akşam hava kararınca sokak lambaları etrafında sabaha kadar uçuyor.
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