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        Haberler Gündem 3. Sayfa Davetliler halay çekemedi kelebekler dans etti

        Davetliler halay çekemedi kelebekler dans etti

        Şırnak'ta, kına gecesi yapmak isteyen çiftin eğlenmelerine kelebekler engel oldu. Düğün alanının etrafında yapılan ışıklandırmaya gelen binlerce kelebek, davetlilerin halay çekmesine izin vermedi. O ilginç anlar kameraya da yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 09:46 Güncelleme:
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        Halay durdu kelebekler dans etti

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, günlerdir etkili olan sıcaklar nedeniyle tırtıllar kelebeğe dönüşünce sokak lambalarına dadandılar. Binlerce kelebek akşam saatlerinde ışıklandırma gördüğü her yeri istila etti.

        KELEBEKLER KINA GECESİNE GELDİ

        İlçeye bağlı Başaran köyünde binlerce kelebek kına gecesi olan kır düğününe dadandı. Davetliler otururken kelebekler ışıklandırma önünde son danslarını etti.

        DAVETLİLER HALAY ÇEKEMEDİ

        Orkestra eşliğinde saatlerce ışıklandırmanın etrafında dolaşan kelebekler gece geç saatlere kadar davetlilerin halay çekmesine engel oldu. Kına gecesi gelin ve damat kına yaktıktan sonra düğünü bitirmek zorunda kaldı.

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        Meşe ağaçlarından beslenen ve her geçen gün gittikçe fazlalaşan on binlerce kelebek akşam hava kararınca sokak lambaları etrafında sabaha kadar uçuyor.

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