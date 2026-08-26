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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir ve Manisa’da silah operasyonu: 13 gözaltı

        İzmir ve Manisa’da silah operasyonu: 13 gözaltı

        İzmir ve Manisa'da silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 21 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Adreslerde 7 tabanca, fişekler ve çok sayıda silah parçasının yanı sıra tütün ile sahte 2 avro madeni para yapımında kullanıldığı değerlendirilen döküm kalıpları ele geçirildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 11:49 Güncelleme:
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        2 ilde silah operasyonu: 13 gözaltı

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah imalatı ve ticaretine yönelik soruşturma kapsamında, İzmir ve Manisa'da 21 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 7 tabanca, 13 fişek, çok sayıda silah parçası, tütün ve sahte 2 avro madeni para yapımında kullanıldığı değerlendirilen döküm kalıpları ele geçirildi.

        ANKA'da yer alan habere göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince yürütülen kapsamlı çalışmada, silah imal ve ticareti yaptığı, imal edilen silahları çeşitli suç gruplarına temin ettiği değerlendirilen şüpheliler takibe alındı.

        SİLAH VE PARA İMAL EDİLİYORDU

        Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ara yakalamalarda 93 tabanca, 21 şarjör ve silah yapımında kullanılan çok sayıda parça ele geçirilirken, 5 şüpheli tutuklandı.

        Soruşturmanın devamında gerçekleştirilen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, silah imalatı, ticareti ve aracılığı suçlarına 15 şüphelinin daha iştirak ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

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        OPERASYON GENİŞLETİLDİ

        Çalışmaların genişletilmesiyle yeni bir operasyon düzenlendi. İzmir merkezli ve Manisa'yı da kapsayan çalışmalarda toplam 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Şüphelilerden 6'sının halen ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenirken, 15 şüpheliye ait 23 adreste arama yapıldı.

        Aramalarda 7 tabanca, 13 fişek, balistik inceleme açısından önem taşıyan çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca 1 sanayi tipi sigara sarma makinesi, çok miktarda tütün ve boş makaron ile sahte 2 avro madeni para yapımında kullanıldığı değerlendirilen döküm kalıpları bulunurken, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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        #İzmir
        #Manisa
        #operasyon
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