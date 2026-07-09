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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zincir marketin dağıtım deposunda yangın

        Zincir marketin dağıtım deposunda yangın

        Batman'da, bir zincir marketin dağıtım deposunda yangın çıktı. Sabah 05.00 sıralarından yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 07:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Zincir marketin dağıtım deposunda yangın
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        Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde bulunan bir zincir marketin dağıtım deposunda saat 02.45 sıralarında yangın çıktı.

        YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

        Kısa sürede büyüyen alevlere Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA araçları ile çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti.

        VALİ CANALP İNCELEMEDE BULUNDU

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu saat 05.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Batman Valisi Ekrem Canalp, olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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