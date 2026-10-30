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        Haberler Gündem Manisa’da bir kişi mağaza önünde asılı olan Türk bayrağını yere attı

        Manisa’da bir kişi mağaza önünde asılı olan Türk bayrağını yere attı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, mobilya mağazasının önüne asılan Türk bayrağını yerinden alarak yere attı. Olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 16:15 Güncelleme:
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        Türk bayrağını yere attı!

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir kişi, mobilya mağazasının önüne asılan Türk bayrağını alıp yere attı.

        DHA'daki habere göre olay, Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı dün saat 23.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 8 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi, cadde üzerindeki bir mobilya mağazasının önünde asılı bulunan Türk bayrağını alıp, yere attı.

        O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri, kapüşonlu şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

        Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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        #Türk bayrağı
        #Manisa
        #cumhuriyet bayramı
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