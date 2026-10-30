Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir kişi, mobilya mağazasının önüne asılan Türk bayrağını alıp yere attı.

DHA'daki habere göre olay, Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı dün saat 23.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 8 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi, cadde üzerindeki bir mobilya mağazasının önünde asılı bulunan Türk bayrağını alıp, yere attı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri, kapüşonlu şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.