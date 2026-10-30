Manisa’da bir kişi mağaza önünde asılı olan Türk bayrağını yere attı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, mobilya mağazasının önüne asılan Türk bayrağını yerinden alarak yere attı. Olayla ilgili inceleme sürüyor
Giriş: 30 Ekim 2026 - 16:15 Güncelleme:
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir kişi, mobilya mağazasının önüne asılan Türk bayrağını alıp yere attı.
DHA'daki habere göre olay, Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı dün saat 23.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 8 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi, cadde üzerindeki bir mobilya mağazasının önünde asılı bulunan Türk bayrağını alıp, yere attı.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri, kapüşonlu şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ