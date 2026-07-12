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        Haberler Gündem Politika İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de üs bölgesini ziyaret etti: "'Terörsüz Türkiye' projesi hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de üs bölgesini ziyaret etti: "'Terörsüz Türkiye' projesi hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'deki Zirvin Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin konuşan Çiftçi, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde proje başarıya ulaşacak. Bundan zerre kadar şüphe duymuyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 11:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Terörsüz Türkiye başarıya ulaşacak"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan zerre kadar şüphe duymuyorum." dedi.

        BAKANDAN ZİYARET

        AA'daki habere göre; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ile Hakkari'ye gelen Çiftçi, Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

        Üs bölgesini gezerek burada görevli personelle sohbet eden Çiftçi, komutanlardan hem bölge hem de yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

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        "ONLAR SAYESİNDE RAHATLIKLA YAŞAYABİLİYORUZ"

        Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Çiftçi, üs bölgesindeki jandarma personelini ziyaret ettiklerini söyledi.

        Söz konusu üs bölgesinin stratejik bir üs bölgesi olduğunu belirten Çiftçi, "İran 7,5 kilometre ileride, Irak sınırına da 28 kilometre uzaklıktayız. Burada kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın, korucularımızın nöbet tutması neticesinde bizler şehirlerde, bulunduğumuz yerlerde rahatlıkla yaşayabiliyoruz. Günlük hayatımızı devam ettirebiliyoruz. Bunun en büyük müsebbibi de burada görev yapan kahraman Mehmetçiklerimiz, jandarmamız. Bu vesileyle bugüne kadar şehadet şerbetini içmiş olan Mehmetçiklerimizi, bütün jandarmamızı, polisimizi, güvenlik korucularımızı rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize de hayırlı, uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.

        "3 KATMANLI BİR GÜVENLİK TEDBİRİ ALMIŞTIK"

        Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne ve alınan güvenlik önlemlerine değinen Çiftçi, şunları kaydetti:

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        "3 katmanlı bir güvenlik tedbiri almıştık. Ankara'nın çevresindeki iller birinci katmanı oluşturuyordu. Onun civarındaki iller ikinci güvenlik bölgesini oluşturuyordu, liman illerimizle beraber. Sınır bölgelerimiz, sınır illerimiz de üçüncü katmanı oluşturuyordu. Şu anda bulunduğumuz mevki de üçüncü katmanda sınır illerimizden birisini oluşturuyor. Buradaki jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde Ankara'daki NATO Zirvesi de kazasız, belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu. Bundan dolayı görev yapan bütün jandarma personelimize, askerlerimize, polislerimize, güvenlik korucularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

        "TERÖRSÜZ TÜRKİYE BAŞARIYA ULAŞACAK"

        Güvenlik güçlerinin kazasız, belasız görev yapması temennisinde bulunan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu bölge aynı zamanda 'Terörsüz Türkiye', 'terörsüz bölge' uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Jandarmamızın burada görev yapmasından dolayı artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor, onların takibi yapılmıyor. Şemdinli açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor. Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan zerre kadar şüphe duymuyorum. Bugünkü ziyaretimizin de hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Burada görev yapan bütün personelimize üstün başarılar diliyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Allah devletimizi, milletimizi her daim payidar eylesin diye de dua ve niyazda bulunuyorum."

        Çiftçi'ye ziyaretinde Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya eşlik etti.

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