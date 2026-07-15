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        "İrade Bizim, Zafer Bizim" yürüyüşü tamamlandı

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü kapsamında düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı yürüyüş, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Zincirlikuyu'dan başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda sona erdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 11:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İrade Bizim, Zafer Bizim" yürüyüşü

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı yürüyüş sona erdi.

        AA'daki habere göre; FETÖ'nün 2016 yılındaki hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simge mekanlarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bu yıl da binlerce vatandaşı bir araya getirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen, "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı "Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" saat 10.00'da Zincirlikuyu'daki metrobüs durağının yakınından başladı.

        İstanbul Valiliğinin de desteklediği yürüyüşte, Türk bayraklarıyla yürüyen binlerce katılımcı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yaklaşık 4 kilometrelik rotayı takip etti.

        Yürüyüş, köprünün Anadolu Yakası çıkışında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda sona erdi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ile İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da yürüyüşe katıldı.

        Türkiye Atletizm Federasyonu koordinasyonunda "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" da yapıldı.

        Köprünün Avrupa Yakası girişinden başlayan koşuda ise profesyonel atletler ve sporcular ter döktü. Parkuru ilk sırada tamamlayan atletler, tekbir eşliğinde ellerine Türk bayraklarıyla anıt alanına giriş yaptı.

        Onları burada İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç karşıladı. Kaya, koşuyu tamamlayan sporculara hatıra madalyası taktı. Sporcular, madalyaları ile anıtın önünde saygı duruşunda bulundu.

        "TANKI DURDURAN İRADE BU"

        "İrade Bizim, Zafer Bizim" yürüyüşünde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Habertürk'e 15 Temmuz'a ilişkin konuştu. Bakan Bak şu ifadeleri kullandı:

        "Milletimizin iradesinin üzerine hiçbir güç yoktur. Milletimizin iradesine hiç kimsenin müdahale etmesine izin vermemeliyiz. Onuncu yılında da biz bu organizasyonda şunu söylüyoruz dünyaya: Unutmayacağız, unutturmayacağız. İrade bizim, zafer bizim. Bu irade de, zafer de bu milletindir. Bu millete hiç kimse diz çöktüremez.

        Milletimizle gurur duyuyoruz. Milletimiz her zaman doğruyu bulur, her zaman doğruyu seçer ve doğrunun arkasından yürür. O yüzden de o hainleri de, kendilerine silah doğrultan, millete silah doğrultan hainleri de meydanlara gömmüştür. Silahları, üzerlerine sürülen tankları parçalamıştır.

        Tanka yumruk atan bir millet gördünüz mü? O zamanlar ben milletvekiliydim. Yurt dışına gittiğim toplantılarda soruldu: Şunu anlayamıyorum, tanka yumruk atan bir insan olabilir mi? Böyle bir irade nerede var?

        Dolayısıyla bu milletin iradesi bu işte. Tankı durduran irade bu."

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