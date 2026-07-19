İstanbul'un bazı ilçelerinde son günlerde görülen dev çekirgeler vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Evlerin balkonlarına, pencerelerine ve bahçelerine kadar gelen çekirgeler cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

İHA'daki habere göre; İstanbul'un çeşitli ilçelerinde son günlerde görülen çekirgeler vatandaşları şaşırttı. Özellikle akşam saatlerinde evlerin balkonlarına, pencere kenarlarına ve bahçelerine konan çekirgeler nedeniyle bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Sosyal medyada da çok sayıda görüntü paylaşılırken, bazı vatandaşlar çekirgelerin normalden çok daha büyük olduğunu ifade etti. Evlerine giren veya balkonlarına konan çekirgeleri cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşların paylaşımları kısa sürede yayıldı.

Öte yandan, bir vatandaşın yakaladığı dev çekirgeyi kavanoza koyarak marulla beslemeye çalıştığı görüldü.