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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da dev çekirgeler evleri bastı

        İstanbul'da dev çekirgeler evleri bastı

        İstanbul'un bazı ilçelerinde son günlerde görülen dev çekirgeler vatandaşları tedirgin etti. Balkon, pencere ve bahçelerde görüntülenen çekirgeler cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 12:57 Güncelleme:
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        Dev çekirgeler evleri bastı

        İstanbul'un bazı ilçelerinde son günlerde görülen dev çekirgeler vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Evlerin balkonlarına, pencerelerine ve bahçelerine kadar gelen çekirgeler cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

        İHA'daki habere göre; İstanbul'un çeşitli ilçelerinde son günlerde görülen çekirgeler vatandaşları şaşırttı. Özellikle akşam saatlerinde evlerin balkonlarına, pencere kenarlarına ve bahçelerine konan çekirgeler nedeniyle bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

        Sosyal medyada da çok sayıda görüntü paylaşılırken, bazı vatandaşlar çekirgelerin normalden çok daha büyük olduğunu ifade etti. Evlerine giren veya balkonlarına konan çekirgeleri cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşların paylaşımları kısa sürede yayıldı.

        Öte yandan, bir vatandaşın yakaladığı dev çekirgeyi kavanoza koyarak marulla beslemeye çalıştığı görüldü.

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