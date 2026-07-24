Bursa'da, jandarma tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay'ın evine yapılan baskının görüntüleri ortaya çıktı. Jandarma operasyonunda Ezel Akay'ın evinin banyosu da dahil birçok odasına özel ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup kenevir t... Daha Fazla Göster

Bursa'da, jandarma tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay'ın evine yapılan baskının görüntüleri ortaya çıktı. Jandarma operasyonunda Ezel Akay'ın evinin banyosu da dahil birçok odasına özel ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup kenevir tarlasına çevirdiği tespit edildi. Ünlü yönetmenin daha önce de birçok suçtan kaydının olduğu öğrenildi (İHA) Daha Az Göster