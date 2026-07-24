İstanbul'da yağış etkili oldu!
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkili olmaya başladı. Taksim'de de sabah saatlerinden itibaren yer yer yağmur etkili oldu
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 09:13 Güncelleme:
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur kenti serinletti. Beyoğlu'nun Karaköy ve Taksim bölgelerinde etkisini gösteren yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İHA'nın haberine göre Meteoroloji'nin uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan yağmur; Avrupa ve Anadolu Yakası'nda çok sayıda ilçede etkili oldu.
Yağış nedeniyle trafik oluşurken, sabah işe gitmek için yola çıkanlar yağmura hazırlıksız yakalandı.
Yağışın gün içerisinde ve yarın da aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları ani yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Fotoğraflar: DHA
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