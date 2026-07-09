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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaş kavgasında kan döküldü... Koltuk altından bıçaklanan 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti!

        Arkadaş kavgasında kan döküldü... Koltuk altından bıçaklanan 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti!

        İstanbul Arnavutköy'de dört arkadaş arasında çıkan kavgada koltuk altından bıçaklanan 19 yaşındaki Ahmet Keleş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden bıçağı kullandığı belirlenen F.K. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 15:15 Güncelleme:
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        Arkadaş kavgası cinayetle son buldu

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşları 19 olan dört arkadaş arasında çıkan kavgada koltuk altından bıçaklanan Ahmet Keleş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden bıçağı kullandığı belirlenen F.K. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ARKADAŞ KAVGASI KAN DÖKTÜRDÜ

        İHA'daki habere göre olay; İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Keleş ile K.D., F.K. ve E.B. isimli, yaşları 19 olan arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

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        KOLTUK ALTINDAN BIÇAKLADI

        İddiaya göre kavga sırasında F.K., yanında bulunan bıçakla Ahmet Keleş'i koltuk altından bıçakladı. Ağır yaralanan genç için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet Keleş, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen K.D., F.K. ve E.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        1 KİŞİ TUTUKLANDI

        Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, bıçağı kullandığı tespit edilen F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler K.D. ile E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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