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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Haliç’te tur teknesi köprü ayağına çarptı... Denize düşen personeli arama çalışmaları sürüyor

        İstanbul Haliç’te tur teknesi köprü ayağına çarptı... Denize düşen personeli arama çalışmaları sürüyor

        İstanbul Haliç'te seyir halindeki tur teknesi, Atatürk Köprüsü'nün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknede görevli olan Yasin Konya suya düştü. Konya'yı bulmak için başlatılan su üstü ve su altı arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 16:07 Güncelleme:
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        Tur teknesi köprü ayağına çarptı

        Haliç’te Atatürk Köprüsü’nün altından geçiş yapakken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek Haliç’e düştü. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında personele henüz ulaşılamazken, su üstü ve su altındaki arama çalışmaları sürüyor.

        DHA'daki habere göre olay; saat 10.30 sıralarında Fatih Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki ‘Hero’ isimli tur teknesi Haliç’ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı.

        Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada manevra yapamadı; ardından da iskele kısmından köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek Haliç'e düştü.

        ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen gemi personelini bulmak için bölgede su üstü ve su altı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda Yasin Konya’ya henüz ulaşılamazken, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme Sahil Güvenlik ekiplerince sürdürülüyor.

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