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        İzmir'de 25 milyon TL'lik uyuşturucu hap ele geçirildi

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olan 310 bin 648 uyuşturucu hap ele geçirildi. Metruk adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 13:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        25 milyonluk uyuşturucu operasyonu

        İzmir’in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olduğu belirtilen 310 bin 648 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin, satışını yaptıkları uyuşturucu hapları metruk bir adreste sakladığını tespit etti.

        Hazırlıklarını yaparak harekete geçen polis ekipleri, dün belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 bin 974 kutu içerisinde toplam 310 bin 648 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Hapların piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon TL olduğu belirtildi. Operasyonda E.T. (32), A.B. (33), N.T. (41) ve E.B. (24) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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