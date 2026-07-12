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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de 6 gündür kayıp olarak aranan adamın deniz kenarında cansız bedeni bulundu

        İzmir'de 6 gündür kayıp olarak aranan adamın deniz kenarında cansız bedeni bulundu

        İzmir'in Çeşme ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan İsmail Ekin, Urla'da deniz kenarında ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 15:23 Güncelleme:
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        6 gündür kayıptı, ölü bulundu
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        İzmir'in Çeşme ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan İsmail Ekin'in (40), Urla ilçesinde deniz kenarında cansız bedeni bulundu.

        6 GÜNDÜR ARANIYORDU

        DHA'daki habere göre olay; İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana geldi. İsmail Ekin, 5 Temmuz'da ortadan kayboldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde Ekin için jandarma, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerince arama - kurtarma çalışması başlatıldı.

        DENİZ KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

        Urla'nın Zeytineli Mahallesi'nde dün balıkçılar, deniz kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, yaklaşık 2-3 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen kişinin, 6 gündür kayıp olarak aranan İsmail Ekin olduğu belirlendi.

        Ekin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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