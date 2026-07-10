İzmir'de, 12 Temmuz 2024'te saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede sokaklar suyla doldu. Sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (23), suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı.

İnanç Öktemay

KURTARMAK İSTERKEN CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre Deniz'i kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Özge Ceren Deniz, Tıp fakültesinde öğrenim görüyordu.

42 KİŞİ HAKINDA 22.5 YIL HAPİS İSTENDİ

İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye'de toprağa verildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 42 kişi hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Suçun bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22 yıl 6'şar aya çıkarılması talep edildi. İnanç Öktemay'ın ailesi, yargılama sürecinde davadan çekildi.

MAHKEME KARAR VERDİ

Geçen ekim ayında İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında cezalar açıklandı. Heyet; Ali Külak, Doğan Kılıç, Fırat Akbay ve Mesut Türkan'ı 10 yıl, Ahmet Orhan Kaygısız, Arif Kapuş, Mehmet Fatih Tosun, Mehmet Zeki Aytulun, Mert Ceylan, Alper Doğan, Erman Çarık, Hamza Bayram, Abdülkadir Satık, Mürsel Arıcı, Yavuz Üner ve Cenan Demircan'ı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Alara Ekli, Ahmet Demircan, Barış Sevgili, Cengiz Topel Demircan, Deniz Sunal, İbrahim Şara, Koray Arif Fırat ve Volkan Şirin'e 5 yıl, Ali Arcan, Ekrem Yıldırım, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Sefa Pişkinleblebici ve Zekeriye Tığtepe'ye ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

TUTUKLU SANIK SAYISI 15

Ahmet Çelik, Erkut Bozkurt, Hakan Günay, Halit Özpelit, Serhat Ekin, Tahsin Erdoğan, Ufuk Eryılmaz, Uğur Yüksel ve Mehmet Zeki Alkan beraat ederken, yurt dışında yaşayan 1 sanığın dosyası ayrıldı. Heyet ayrıca tutuksuz yargılanan 5 sanığın da tutuklanmasına karar verdi. Böylelikle tutuklu sanık sayısı 15'e çıktı.

İSTİNAF KARARI KALDIRDI

Tarafların itirazları sonrası dosya istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarını kaldırdı. Ceza Dairesi; sanıklar Cengiz Topel Demircan, Ahmet Demircan, Cenan Demircan, Volkan Şirin, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Ali Arcan, Mehmet Fatih Tosun, Mert Ceylan, Koray Arif Fırat, Ekrem Yıldırım ve Sefa Pişkinleblebici için yeniden yargılama kararı verdi. Ayrıca Mehmet Zeki Aytulun, Arif Kapuş ve Doğan Kılıç'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumları nedeniyle tahliye taleplerinin reddine karar verildi.

DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Ceza Dairesi; sanıklardan Gediz Operasyon Takım Yöneticisi Abdülkadir Satık, Gediz Teknik Şefi Ahmet Orhan Kaygısız, Gediz Arıza Onarım Müdürü Ali Külak, Gediz Operasyon Yöneticisi Alper Doğan, Gediz Elektrik Teknisyeni Erman Çarık, Gediz Arıza Onarım Personeli Fırat Akbay, Gediz’de denetim görevlisi Hamza Bayram, Gediz Arıza Onarım Yöneticisi Mehmet Fatih Tosun, Gediz arıza mühendisi Mert Ceylan, Gediz arıza onarım ustası Mesut Türkan ve Gediz yapı işleri uzman yardımcısı Mürsel Arıcı'nın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alıp tahliyelerine hükmetti.

Sanıklardan Yavuz Üner’in adli kontrol şartı kaldırıldı. Ceza Dairesi ayrıca dosyanın, konusunda uzman İTÜ/ODTÜ öğretim üyelerinden oluşacak 5 kişilik bilirkişi heyetine tevdii edilmesine, olayın meydana gelmesinde sanıkların, hayatını kaybedenlerin ve üçüncü kişilerin kusur durumları tespiti konusunda da rapor düzenlenmesine hükmetti. İstinaf mahkemesinde geçen mayıs ayında görülen duruşmada tutuklu sanıklar tahliye edildi ve davada tutuklu sanık kalmadı.

MEMURLARA DAVA AÇILDI

Davada önemli bir gelişme daha yaşandı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1'inci İdari Dava Dairesi, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, eski İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, eski İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin ve İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürlüğü Mühendisi Ezgi Nazaroğlu'nun yeniden yargılanmasına hükmetti.

ESKİ MÜDÜRDEN BERAAT TALEBİ

Tutuksuz sanıklar, bugün 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Deniz’in babası Ahmet Abi'nin yanı sıra İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, eski İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Eski İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin ve İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürlüğü Mühendisi Ezgi Nazaroğlu ve avukatlar katıldı. Eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Duruşmada ilk olarak Ali Hıdır Köseoğlu'na söz verildi. Soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi tekrarlayan Köseoğlu, suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu. Beraat talebinde bulunan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise “Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Mülkiye müfettişi denetiminden geçtik. Denetimin ardından hazırlanan raporda hukuken yargılanmam gerektiği yazmaktadır" dedi.

"ELEKTRİK FİRMASI, OLAYDAN SONRA BÖLGEDEKİ TÜM HATLARI DEĞİŞTİRMİŞTİR"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık, eski İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin de olayda ne kendisinin ne İZSU'nun dahli olmadığını savunup, "Olaya sebebiyet veren elektrik hatlarının 2015’te yapıldığı ve ömürlerinin 30 yıl olduğu davalarda sanıklar tarafından ikrar edilmiştir. Ancak yapımından 4 yıl sonra hatlar arıza vermiş. Yapılan keşifte koruyucu malzemelerin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ne planlamasına ne ihale ne imalatında sürecinde dahlim yoktur. Olayda İZSU’nun da dahli bulunmamaktadır. Elektrik firması, bu olaydan sonra bölgedeki tüm hatlarını değiştirmiştir. Elektrik arızasından kaynaklı bu yargılamada beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, beraat isteminde bulundu.

BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşmada söz verilen Özge Ceren Deniz’in babası sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtip, "Bir babanın yaşayacağı en ağır acıyla karşınızdayım. Tüm sanıkların cezalandırılmalarını istiyorum, adalete güveniyorum" dedi. Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Sanıkların mevcut adli kontrol durumlarının devamına karar veren heyet, bilirkişi raporu alınmasına hükmedip, duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

"HİÇBİR ÖNLEM ALINMADI"

Duruşmanın ardından basın açıklamasında bulunan Deniz'in aile avukatı Ayşe Sarıçiçek, "Sanıkların kusur derecelerinin tespiti için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verildi. Adalet suçla bağlantısı bulunan herkes için işlemeye devam ediyor. İhmali olan herkesin gereken cezayı almasını istiyoruz" dedi.Ahmet Abi ise "2019 yılı mart ayında burada elektrik kaçağı olduğu bir yerel gazetede çıkmıştı. Ancak hiçbir önlem alınmadı. İhmali olan herkesten şikayetçiyim" diye konuştu.