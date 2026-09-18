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        Haberler Gündem Politika Kazada ağır yaralanan Yeni Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti

        Kazada ağır yaralanan Yeni Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti

        Aydın'ın Çine ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araçla refüjdeki yönlendirme tabelası direklerine çarpan Yeni Parti Karpuzlu İlçe Başkanı Ramazan Akbal, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 11:10 Güncelleme:
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        Yeni Parti ilçe başkanı kazada yaşamını yitirdi

        Yeni Parti Karpuzlu İlçe Başkanı Ramazan Akbal, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yönlendirme tabelasına çarptı. Kazada ağır yaralanan Akbal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Aydın’ın Çine ilçesinde 13 Eylül Pazar günü meydana gelen kazada, Akbal’ın kullandığı hafif ticari araç refüjde bulunan yönlendirme tabelası direklerine çarptı. Araçta sıkışarak ağır yaralanan Akbal, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        KAZA ANINDA ARAÇTA SIKIŞTI

        İHA'nın haberine göre kaza, Aydın-Muğla kara yolunda Adnan Menderes Çine Meslek Yüksekokulu yakınlarında 13 Eylül Pazar günü meydana geldi. Ramazan Akbal'ın (60) kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yönlendirme tabelası direğine çarptı.

        Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Akbal yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sıkışan Akbal'ı araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

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        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akbal, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altında olan Akbal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        ÖLÜMÜ YASA BOĞDU

        Yeni Parti Karpuzlu İlçe Başkanlığı görevini yürüten Akbal'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Akbal'ın cenaze programı ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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