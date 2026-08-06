Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir kişi tartıştığı komşusunu tabancayla öldürdükten sonra evini ve aracını ateşe verdi, olayda 2 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre Güneşler köyünde henüz belirlenemeyen nedenle S.T. (62) ile komşusu Yakup Açıkgöz (64) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T. tabancayla Açıkgöz'e ateş etti. Açıkgöz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sırasında şüpheli S.T'nin Yakup Açıkgöz'e ait ev ve aracı da ateşe verdiği öğrenildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken evde hasar oluştu.

Yaşanan kavgada E.F, yangında ise D.A yaralandı. Yaralılar tedavi için Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.T. jandarma ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalandı.