Küçükçekmece'de kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 05 Ağustos 2026 - 08:06 Güncelleme:
Küçükçekmece'de bir otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
D-100 kara yolu Edirne istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapatıldı.
Otomobil ile İETT otobüsünün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ